Saluta il fratello e scompare nel nulla: ricerche per un 56enne nel Barese

Ricerche sono in corso nel Barese per rintracciare Mario Siletti, un uomo di 56 anni di Toritto (Bari) di cui si sono perse le tracce da una settimana. A denunciare quattro giorni fa la scomparsa, è stato il fratello di Siletti che ai carabinieri di Cassano delle Murge ha raccontato di aver visto il 56enne l'ultima volta il 7 gennaio scorso quando gli avrebbe detto di voler raggiungere una azienda agricola di Grumo Appula. Non vedendolo rientrare a casa, i due fratelli abitano insieme, ha iniziato a cercarlo per poi dare l'allarme. Alle ricerche, che hanno riguardato anche alcune cavità vicine alla foresta di Mercadante, partecipano i volontari di Protezione civile e il personale del soccorso alpino e speleologico di Puglia.