Pressioni sui testimoni, sospesi due pm baresi

La sezione Disciplinare del Csm ha stabilito la sospensione (rispettivamente per due anni e per nove mesi) dei pm baresi Michele Ruggiero e Alessandro Pesce. Entrambi saranno poi trasferiti come giudici civili: il primo a Torino, l'altro a Milano.

I fatti risalgono al 2015

E' questo il risultato del procedimento dopo la condanna definitiva dei due magistrati a sei e quattro mesi di reclusione per tentata violenza privata. I due avrebbero esercitato pressioni su due testimoni, per costringerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti all’ex comandante della polizia municipale di Trani, Antonio Modugno, nell'ambito dell'inchiesta "Sistema Trani".

La Procura generale della Cassazione aveva chiesto la destituzione ma la disciplinare ha invece optato per la sospensione. La sentenza è impugnabile per Cassazione.