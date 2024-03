Incidente tra un Suv e una moto: due 20enni in rianimazione, sono gravi

Un gravissimo incidente si è verificato al quartiere “San Paolo” di Bari dove una moto di grossa cilindrata si è schiantata contro un suv, una “Land Rover” nera, ieri sera, poco dopo le ventidue. Sulla moto viaggiavano due giovani entrambi ventenni residenti in quella zona.

Il tremendo impatto è avvenuto all’imbocco di una rotatoria poco prima di un semaforo all'incrocio tra viale Europa e via Zippitelli. Sulla dinamica dell’incidente stanno ancora lavorando gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per rilevare l’incidente. Il bilancio della collisione è di due feriti gravi entrambi ricoverati in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, uno del vicino ospedale “San Paolo” e l’altro del policlinico. Ad avere la peggio, nonostante indossassero il caso, i due centauri che hanno terminato la loro corso schiantandosi contro la portiera posteriore destra dell’auto. Dei due feriti, sembrerebbe che ad avere la peggio sia stato il conducente dello scooter che ha riportato un serio trauma cranico, facciale e toracico e fratture multiple alle braccia e al femore.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i medici del servizio sanitario di emergenza del 118 che subito si sono resi conto delle critiche condizioni dei due motociclisti e li hanno trasportati in ospedale. Sotto choc il conducente dell’auto che ha riportato, per fortuna, solo leggere contusioni. Adesso gli agenti della polizia locale che hanno proceduto a rilevare l’incidente dovranno stabilire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le cause. Si tratta di capire, non essendoci per terra sull’asfalto evidenti tracce di frenate dei mezzi, se l’incidente non sia stato causato dalla velocità di andatura dei due mezzi o di uno di loro e se uno dei due mezzi, forse per distrazione, non si è accorto che l’altro aveva già impegnato quel tratto di strada. Sia l’autista dell’auto che il conducente della moto, sono stati sottoposti all’esame tossicologico e alcolemico per stabilire se al momento dell’impatto fossero o meno sotto effetto di sostanze stupefacenti o droghe. Esami, da quanto si apprende, risultati negativi.

