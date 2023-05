Usura ed estorsioni: sequestro di beni per un valore di 1,3 milioni di euro

Dieci fabbricati, due terreni, due macchine, mobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro sono finiti sotto sequestro dalla guardia di finanza di Altamura a un uomo residente a Gravina in Puglia, in provincia di Bari.

Come è andata

L'uomo, in dieci anni, dal 2010 al 2020, avrebbe acquistato beni per un valore spoporzionato rispetto ai redditi che dichiarava. In quel periodo, inoltre, era stato coinvolto anche in episodi di usura, estorsione, ricettazione e riciclaggio.

Le indagini

Le indagini della guardia di finanza locale hanno permesso di ricostruire le dinamiche patrimoniali e finanziarie riconducibili a lui e ai suoi familiari.