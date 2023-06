Multa record per un 16enne: ha commesso dieci infrazioni con lo scooter, sanzioni per oltre 35mila euro

Multa record per i genitori di un 16enne residente a Bitonto fermato a Giovinazzo a bordo di un’Honda Sh: al conducente, alla guida di uno scooter senza patente, sono state elevate dieci sanzioni amministrative per un totale di oltre 35mila euro. Il minore, infatti, il 28 maggio scorso, quando ha incrociato una volante della polizia locale, ha pensato bene di dare gas.

E all’alt degli agenti, in via Molfetta, il mezzo, con due persone a bordo - entrambe senza casco -, non si è fermato, anzi ha proseguito ad alta velocità verso viale Moro e via Molino, riuscendo a far perdere le proprie tracce fra tratti contromano, semafori rossi e segnali di stop non rispettati.

Gli uomini del maggiore Raffaele Campanella, però, grazie al numero di targa, «che il passeggero ha tentato di coprire con il piede», sono risaliti al 16enne, «riconosciuto in modo chiaro ed inequivocabile» al termine di una serie di accertamenti, dai quali, inoltre, gli agenti hanno poi appurato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida.

Dieci le sanzioni amministrative irrogate lo scorso lunedì per un totale di 35mila euro.

Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.