Parcelle non dichiarate, l'avvocato Giancarlo Chiarello (già condannato per corruzione) a giudizio per evasione fiscale

Andrà a giudizio per evasione fiscale l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, già condannato in primo grado a 9 anni e 8 mesi di reclusione, a Lecce, per corruzione in atti giudiziari insieme all'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis. La decisione è stata presa dalla gup Susanna De Felice del Tribunale di Bari, che ha accolto la richiesta del procuratore Roberto Rossi e del sostituto Giuseppe Dentamaro che gli contestano un'evasione da 3 milioni di euro per i pagamenti delle parcelle non dichiarati tra il 2016 al 2020.

Debito estinto

Chiariello, assistito dagli avvocati Filiberto Palumbo e Vito Mormando, ha però estinto i suoi debiti con il fisco, versando un milione e mezzo di euro a seguito di un accertamento con adesione dell'Agenzia delle entrate. La Procura gli contesta un'evasione da 3 milioni di euro per i pagamenti delle parcelle non dichiarati tra il 2016 al 2020. Il dibattimento si aprirà a giugno.