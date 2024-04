Importante manifestazione di vicinanza da parte dei tifosi del Bari che, in circa 200 unità, si sono riuniti al di fuori del Vittoria Parc Hotel, sede del ritiro prepartita biancorosso.

Cori da stadio per supportare la squadra

Cori da stadio per supportare e incitare la squadra in un momento particolarmente delicato della stagione e con il rischio Serie C che incombe. Domani pomeriggio il Bari, tra le mura amiche del San Nicola, riceverà il Pisa: sono obbligatori i tre punti.