L'uomo più alto del mondo (251 cm) a cena da Sorbillo a Napoli. «Ha ordinato la pizza con l'ananas»

Sultan Kösen, nato a Mardin (Turchia) e che con i suoi 251 cm è l'uomo più alto del mondo, è a Napoli ed ha mangiato nella pizzeria del Vomero di Gino Sorbillo. Il noto pizzaiolo napoletano ha dichiarato che: «Solitamente ci segnalano la presenza di una personalià, ma lui è entrato con degli amici come un cliente qualunque ed ha ordinato la pizza». «Tra le tante pizze che hanno ordinato c'era anche quella con l'ananas, che nelle ultime settimane ha fatto tanto discutere. Il fatto che l'abbia presa fa capire ancor di più che solo da noi l'ananas, come ingrediente, non viene accettato. La pizza napoletana è ormai un piatto internazionale. Fin quando pensavamo che fosse legata solo alla tradizione, neanche la pizza napoletana aveva l'eco che invece ha oggi».

Gino Sorbillo ha poi specificato: «Fino a qualche anno fa non si usavano neanche il prosciutto crudo, i carpacci o la zucca.