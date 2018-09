Rapina in villa a Lanciano, arrestati tre romeni: in fuga il capobanda, è un pugliese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A una svolta le indagini sulla rapina in villa didove una coppia è stata barbaramente picchiata. I carabinieri e la Polizia hanno arrestato tre rumeni, uno dei quali in fuga su una Golf nera sequestrata e bloccata dai carabinieri dopo un inseguimento conclusosi in località Costa di Chieti dove è stata intercettata e speronata sulla fiancata del lato guidatore, la stessa auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno dei rumeni, intorno alle 10, è stato portato al Commissariato, probabilmente per l'interrogatorio. Tra gli investigatori si registra un certo malumore per essersi lasciati sfuggire il presunto capo della gang, un italiano probabilmente della Puglia. Gli arrestati sarebbero due fratelli e un cugino.LEGGI ANCHE Massacro di Lanciano, un testimone: «E' la stessa banda che mi ha rapinato» LEGGI ANCHE La donna sequestrata: «Urlavano e mi hanno tagliato l’orecchio, ero sicura che saremmo morti» Ieri è stata registrata una testimonianza fondamentale. Quella di un uomo che è stato vittima della banda nei mesi scorsi. «Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia: il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell’Est Europa». Il commerciante Massimiliano Delle Vigne ha ricordato il pestaggio subito nella sua villa a Santa Maria Imbaro, alle porte di Lanciano. Brutali analogie con l’assalto fatto a Carlo Martelli e sua moglie Niva Bazzan, mutilata all’orecchio destro.