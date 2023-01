Messina Denaro, scoperto il terzo covo in cui ha vissuto il boss. Nel primo rifugio trovato libro mastro con i conti

Matteo Messina Denaro, le ultime notizie. Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato lunedì mattina a Palermo. Riprenderà alle 9.30, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, l'udienza che vede imputato l'ex latitante, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. È la prima udienza di un processo dopo la cattura del padrino di Castelvetrano.

Ieri il procuratore generale Antonino Patti ha confermato all'Adnkronos che «non vi è alcun impedimento» per celebrare il processo e che «è già stata predisposta la videoconferenza». Il provvedimento sulla celebrazione del processo è stato regolarmente notificato all'imputato. Fino ad ora Matteo Messina Denaro, condannato in primo grado all'ergastolo, è stato giudicato da latitante e tutto il processo si è celebrato in sua assenza.