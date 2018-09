In angoscia per Lele, «ma cauto ottimismo sulle sue condizioni». La band ai fans: «Grazie per il vostro affetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte». I Negramaro affidano ai social un messaggio di ringraziamento per tutte le migliaia di messaggi e di affetto per il chitarrista Lele Spedicato, colpito lunedì da un’emorragia cerebrale e ricoverato in Rianimazione all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. «Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi – aggiunge la band – per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno. #ForzaLele».Oggi, intanto, la direzione sanitaria ha emesso un nuovo bollettino medico di aggiornamento sulle condizioni dell’artista salentino, in cui si spiega che gli esami diagnostici di questa mattina evidenziano «un lento miglioramento» tale da giustificare un «cauto ottimismo» dopo la sua seconda notte trascorsa al “Fazzi”. Lele è stato sottoposto a diverse Tac che confermano «l’evoluzione positiva del quadro clinico del paziente, che permane – spiegano i sanitari – sostanzialmente stabile». Anche i parametri vitali, monitorati costantemente, continuano ad essere buoni. La prognosi, però, vista la gravità del caso, resta comunque riservata. Accanto a Lele la moglie, l’attrice Clio Evans, incinta all’ottavo mese del loro primogenito.Dopo Giuliano Sangiorgi che l’altra notte aveva postato un pensiero semplice, quasi una preghiera, all’amico di una vita (“Resta con me, fratello mio”), anche Andrea “Andro” Mariano, poche ore fa, ha affidato a Facebook un messaggio per Lele. «Fratello mio, potessi osservare l’amore – scrive il pianista della band – che ti sta circondando in questo momento difficile, ti renderesti conto di quanto sia prezioso per tutti il tuo sorriso, la tua energia, la tua forza, la vita di cui sei stracolmo. La stessa forza con cui stai combattendo adesso ci rende orgogliosi di te, perché sei un leone che uscirà presto da questa gabbia! Ci stai insegnando tanto sul valore della vita, di ogni singolo momento vissuto insieme agli amici, ai fratelli, alla famiglia. Non rimpiango le poche volte che in tanti anni ti ho detto “ti voglio bene” perché presto ti abbraccerò e te lo dirò ancora più forte! Prego per te sempre, per la tua famiglia e per quella nuova che verrà. Ci stupirai, già lo so e questo rimarrà solo un piccolo pensiero di cui insieme sorrideremo. Ah... ti voglio bene! #forzalele».E l’affetto di fan e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo continua sui social, con l’hashtag #forzalele lanciato già nella giornata di lunedì. Al coro di star e artisti ieri si sono aggiunti anche i Negrita. «#ForzaLele, con le unghie, con i denti e con tutto ciò che puoi! Siamo con te!», ha twittato la band, mentre il designer e architetto Fabio Novembre, grande amico di Sangiorgi e compagni, ha postato su Instragram una foto con i sei ragazzi e la frase «Tutti per uno, uno per tutti #ForzaLele». Un messaggio è stato pubblicato anche sulla pagina ufficiale del Premio Barocco, che fu assegnato ai Negramaro nel 2009.«La vita che porta in grembo Clio sarà il tuo motivo di vita. #ForzaLele – scrivono – da tutta la famiglia del Premio Barocco!».