Genova, atterraggio d'emergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo per 120 passeggeri

Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. Atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia Volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo.

Non ci sarebbero feriti, secondo quanto si apprende da fonti aeroportuali, tra i passeggeri del volo proveniente dae atterrato in emergenza a. I viaggiatori stanno sbarcando in questi minuti dal velivolo. Si stanno organizzando pullman sostitutivi per trasferire i passeggeri a, la destinazione del volo.

L'aereo della compagnia Volotea era partito da Napoli alle 17 ed è arrivato alle 18,35 a Genova con 120 passeggeri a bordo. In via precauzionale sono stati allertati 118 e vigili del fuoco ma nessuno dei passeggeri ha avuto necessità di assistenza medica. Al momento i passeggeri sono seguiti dal personale dell'aeroporto.

L'atterraggio di emergenza per il volo Napoli-Torino di Volotea «ha comportato una discesa rapida che non ha reso necessario l'utilizzo delle maschere ad ossigeno», rende noto Volotea. Tutti i passeggeri sono stati sbarcati normalmente all'aeroporto di Genova e hanno ricevuto assistenza e informazioni. Ai passeggeri, che sono partiti alle 20.00 per Torino via bus, sono stati distribuiti cibo e bevande.

«All'aeroporto di Genova è in corso un accurato controllo tecnico dell'aeromobile. L'ispezione sta prendendo in considerazione non solo l'area oggetto del possibile problema, ma anche i diversi punti di sicurezza, certificandone le perfette condizioni», afferma Volotea. «Tutto ciò è necessario per mantenere sempre al massimo livelli di sicurezza di Volotea», sottolinea la compagnia.