Elicotteri israeliani con sistema laser, Tel Aviv schiera gli AH-64 Apache. «Pioggia di fuoco mai vista»

Cannoni automatici da 30 mm e missili Hellfire. Sono le armi degli elicotteri israeliani AH-64 Apache, coinvolti nelle operazioni a Gaza. «Una formidabile potenza di fuoco», secondo gli analisti militari. Sono ora impiegati su più fronti: sia contro Hamas che Hezbollah. I video degli attacchi sono impressionanti. Spazzano le strutture avversarie in poco tempo. Ma non solo. Adesso sono dotati di un nuovo sistema laser che li rende ancor più letali.

Le caratteristiche

Il Boeing AH-64 Apache è un elicottero d'attacco sviluppato negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni Settanta, come indicato sul sito della compagnia aerea.

Hellfire missile seeker test during the startup of an AH-64 Apache helicopter.

Dove sono

Secondo gli analisti militari, gli aeromobili israeliani fanno parte della flotta di elicotteri Apache stanziati presso la base aerea di Ramon, nel deserto del Negev, dove hanno sede il 113esimo Squadrone Seraph (che gestisce mezzi ad ala rotante AH-64D) ed il 190esimo Squadrone Peten (che opera con i Boeing AH-64A). Tel Aviv ha spiegato che l'operazione militare sta prendendo di mira depositi di armi, siti di produzione, nonché centri di comando e controllo di Hamas.

Il laser

L'aeronautica militare degli Stati Uniti ha diffuso di recente delle immagini che mostrano gli elicotteri d'attacco AH-64E Apache equipaggiati con nuovi sistemi di difesa Common Infrared Countermeasures (Circm), che offre una solida difesa contro i missili ad infrarossi (ricerca di calore) a corto raggio. Il dispositivo è stato anche visto sui mezzi ad ala rotate dispiegati nella in Ucraina contro la Russia. Di cosa si tratta? Il Circm è una tecnologia che utilizza sistemi laser per proteggere gli elicotteri dai più sofisticati missili guidati ad infrarossi. Consente di individuare i razzi in arrivo grazie al suo gruppo ottico-elettronico, confondendoli e correggendone la traiettoria per mezzo di puntatori laser che gli impediscono loro di colpire il bersaglio.

Le critiche

La flotta Boeing AH-64D Apache, conosciuta come Seraph in Israele, ha fatto notizia a fine maggio quando l'aeronautica israeliana ha deciso di fermarla a terra a causa della scoperta di un problema tecnico durante la manutenzione ordinaria. Tuttavia, dopo solo una settimana di indagini approfondite, l’aeronautica israeliana ha deciso di ripristinare in servizio attivo la flotta di elicotteri Apache. In passato, questi elicotteri hanno avuto problemi operativi. All’inizio di quest’anno, un elicottero Apache è stato inaspettatamente costretto ad atterrare in un kibbutz centrale israeliano durante il flypast del Giorno dell’Indipendenza a causa di un malfunzionamento tecnico.