Pallamano, scudetto al Conversano. Parola ai due allenatori / Il servizio

Il Conversano è campione d’Italia di pallamano dopo un finale al cardiopalma: il pareggio in trasferta contro lo Junior Fasano in gara 2 ha regalato ai biancoverdi il titolo dopo il primo successo. La partita si è decisa negli ultimi 40 secondi quando i brindisini sembravano ormai aver acquisito la vittoria che li avrebbe portati a gara 3. A 30 secondi dalla fine la rete del 28-28, poi il muro decisivo sull’ultimo tiro del Fasano con l’esplosione di gioia dei tifosi. Per il Conversano è il settimo scudetto della sua storia. Applausi al Fasano.

(foto Vanni Caputo, interviste Figh Federazione Italiana Giuoco Handball)