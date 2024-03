Luci su parco Di Giulio, accesi i nuovi lampioni: taglio del nastro nel polmone verde

si riappropria idealmente delintitolato a Tonino Di Giulio, che da ieri sera ha una nuova, dopo l'intervento voluto dall'amministrazione comunale. Taglio del nastro, quindi, per uno spazio verde molto caro ai cittadini e che ora può tornare pienamente fruibile anche nelle ore serali, dopo che diversi episodi di vandalismo avevano rovinato l'impianto precedente. In particolare, sono stati installati 50 nuovi pali dell'illuminazione, mentre i vecchi corpi illuminanti sono stati dismessi. Per palazzo di città quest'opera "rientra nell'ottica di un piano di riqualificazione graduale di tutti i parchi cittadini, volto al miglioramento della loro fruibilità". La realizzazione della nuova illuminazione era stata annunciata nel dicembre scorso: in quella stessa occasione, l'amministrazione comunale aveva anche spiegato che l'area verde, spesso oggetto di vandalismo, sarà presto dotato anche di un impianto di videosorveglianza.