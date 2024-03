Incidente all'ingresso della città: un camion cade dal cavalcavia, ferita la conducente

Unspettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina alle 7,45 circa a, all'ingresso della città in quello che viene definito l'incrocio della morte (l'incrocio tra la Lecce-Bari con la Taranto-Via Appia. Un camion si è ribaltato ed è caduto dal. La conducente, una cinquantacinquenne di Ceglie Messapica, non ha riportato gravi danni fisici. Sono stati prestati soccorsi anche a due cani, due bulldog francesi presenti nella cabina con la donna: anche gli animali non hanno subito conseguenze.