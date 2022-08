Un volontario di protezione civile è stato arrestato e messo ai domiciliari per aver appiccato il fuoco all'interno di Bosco Guarini, nel Salento. L'uomo è stato filmato dalle telecamere mentre parcheggia in corrispondenza di una stradina e poi scappa via, una volta innescato il rogo. L'operazione è dei carabinieri forestali.