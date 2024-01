L'arbitro più grosso d'Italia a Lecce per sfidare Baschirotto in palestra

Riccardo Moscatello, umbro di Perugia, è un arbitro, influencer e modello. Ma da tutti è conosciuto semplicemente come "l'arbitro più grosso d'Italia". Tanta palestra, muscoli e uno stile di vita sano, che il direttore di gara delle categorie inferiori umbre, promuove sui social. Un influencer che fa anche da personal trainer su richiesta e che invoglia i ragazzi che lo seguono ad allenarsi e mangiare bene. Da qualche settimana aveva un obiettivo: incontrare Federico Baschirotto, il calciatore più grosso della Serie A, e sfidarlo in palestra. Per settimane ha cercato il contatto su TikTok, poi ha deciso di prendere un treno e andare direttamente all'Acaya (e al Via del Mare), dove ha incontrato il difensore del Lecce. La sfida in palestra? Forse a fine campionato. Ma l'incontro tra i due è stato emozionante per Riccardo, che lo ha raccontato in un'intervista video per Nuovo Quotidiano di Puglia.