Annamaria Bernini in Puglia: il video della visita a Brindisi

Tour in Puglia, nella giornata di oggi, del Ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, per diversi appuntamenti.

Di prima mattina (dalle 8.30) il ministro è stato a Brindisi per incontrare il sindaco Giuseppe Marchionna in Municipio. Subito dopo Annamaria Bernini si sposterà nella provincia di Lecce per altri incontri. Subito dopo a Campi Salentina per un incontro in Municipio (in Piazza Libertà) con il sindaco di Campi Salentina, il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e il partenariato pubblico-privato (Distretto Agroalimentare Jonico-Salentino, Gal Terra d’Arneo, CNR Ispa, AssoEnologi, Consorzi di Tutela Vini Dop Salice, Dop Brindisi e Squinzano, Dop Primitivo di Manduria, Doc Nardó, Cantina Campiense). Al centro dell’incontro ci sarà il progetto di recupero dell’Ex Manifattura Tabacchi finanziato dal Pnrr nell’ambito degli Ecosistemi dell’Innovazione e denominato Oenovation.