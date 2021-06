Battery swap, la batteria di auto e scooter non si ricarica ma si sostituisce: bastano 277 secondi

Riportare i vuoti e prendere i pieni. Oggi succede, ad esempio, con le cartucce delle stampanti. Una volta per le bibite gasate. Domani potrebbe accadere per le batterie delle auto elettriche. Tecnicamente si chiama battery swap, letteralmente “scambio della batteria” e sta tornando in auge dopo anni di oblio. Il sipario si era chiuso nel 2013 con la clamorosa bancarotta di Better Place, la start up fondata dall’israeliano Shai Agassi che è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati