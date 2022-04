Ex Ilva: «Dissequestrate l'area a caldo, l'Aia è quasi completata»

Ilva in amministrazione straordinaria ha presentato nei giorni scorsi alla Corte d’Assise di Taranto istanza di dissequestro per gli impianti dell’area a caldo del siderurgico, ora in gestione alla società pubblico-privata Acciaierie d’Italia.

La vicenda

Gli impianti sono sequestrati dal 26 luglio 2012 su ordinanza dell’allora gip Patrizia Todisco nell’ambito dell’indagine “Ambiente Svenduto” ma all’azienda è da tempo concessa la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati