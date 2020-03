Lecce, il presidente Sticchi Damiani e la responsabile finanziaria Carrozzo nelle commissioni della Lega di serie A

LECCE Ci saranno due rappresentanti dell'Us Lecce nelle principali commissioni istituite dalla Lega di serie A in questo momento di emergenza per il calcio e per il Paese. Il presidente Saverio Sticchi Damiani farà parte del "Tavolo Tecnico-Sportivo" la cui prima riunione è stata fissata per domani, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. I componenti di questo gruppo di lavoro affronteranno le seguenti tematiche: a) Protocollo di comportamenti volti a preservare la salute contemperando le esigenze di preparazione atletica. b) Scenari di sospensione in previsione di una possibile ripresa della stagione sportiva in corso. c) scenari su format campionato alternativi. d) Sospensione obblighi finanziari e contabili.



La dottoressa Chiara Carrozzo, Responsabile dell'Area finanziaria del club di via Colonnello Costadura, già oggi pomeriggio - in videoconferenza - parteciperà alla prima riunione del Tavolo Risk Assessment Club (si tratta dei rischi economici cui vanno incontro le società). L'ordine del giorno prevede: a) Effetti economici e finanziari-patrimoniali con approccio aggregato. b) Analisi e sviluppo di provvedimenti a tutela del sistema. c) Effetti sulla continuità operativa con il sistema bancario. d) Effetti sulla compensazione.

Ultimo aggiornamento: 13:18

