Spadafora: farò una proposta al Governo per un nuovo decreto per il calcio

Bisognerà ancora aspettare per sapere se il calcio potrà riprendere dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus. E' terminata da pochi minuti la riunione convocata dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, con i vertici del calcio italiano, dal presidente federale Gravina, ai presidenti delle leghe di serie A, B e C, Lega Dilettanti, calciatori, arbitri e medici sportivi. Come anticipato da Sky, al termine del vertice il ministro Spadafora non si è sbilanciato più di tanto sulla ripresa delle attività calcistiche.

"Sono contento del lavoro e della riunione con i vertici del calcio italiano - ha detto il responsabile del dicastero dello sport -. Mi confronterò con il ministro della Sanità Speranza dopodiché farò una proposta al Governo per un nuovo decreto".





