Taranto, casi di positività tra i rossoblù a rischio il derby con il Fasano

Rischia un rinvio il derby del campionato di serie D, girone H, tra Taranto e Fasano. La sfida al momento è fissata per martedì 5 gennaio, alle ore 14.30, al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Nelle prossime ore però la Lega Nazionale Dilettanti potrebbe disporre il rinvio d'ufficio in seguito a quanto emerso dal giro di tamponi effettuato nel gruppo squadra del Taranto. Ed è stato proprio il clul del presidente Massimo Giove a darne notizia con una nota ufficiale pubblicata sui canali social: "In attesa della conferma degli esiti dei test Covid- 19 risulta al momento problematica la disputa della 10^ giornata di Campionato Serie D, girone H in programma martedì 05/01/2021 contro l’ Us Fasano". Nulla di più. Oggi probabilmente si saprà qualcosa in più.

