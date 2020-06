Ufficiale: Lecce-Milan si gioca lunedì 22 giugno alle ore 19.30. Tutti gli impegni dei giallorossi fino alla sedicesima giornata

Sarà Lecce-Milan ad aprire il programma della 27esima giornata del campionato di serie A. La sfida tra giallorossi e rossoneri, la prima dopo lo stop forzato per il coronavirus, si giocherà lunedì 22 giugno con inizio fissato alle ore 19.30. Ovviamente, in attesa di nuove disposizioni, la gara verrà disputata senza la presenza di pubblico sugli spalti. Al match saranno presenti in totale 300 persone tra calciatori, dirigenti e addetti ai lavori, compresi giornalisti (dieci persone) e fotografi (dieci persone). Per la squadra di Liverani sarà l'occasione per cercare di fare subito punti pesanti in chiave-salvezza mentre gli ospiti puntano a conquistare un posto in Europa League. Al momento è in forte dubbio la presenza del fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic, bloccato per un infortunio al polpaccio destro.

Ma vediamo tutti gli impegni dei giallorossi fino alla sedicesima giornata di ritorno:



- 22 giugno LECCE-Milan ore 19.30 (Sky)

- 26 giugno Juventus-LECCE ore 21.45 (Sky)

- 01 luglio LECCE-Sampdoria ore 21.45 (Dazn)

- 04 luglio Sassuolo-LECCE ore 19.30 (Sky)

- 07 luglio LECCE-Lazio ore 19.30 (Sky)

- 12 luglio Cagliari-LECCE ore 19.30 (Sky)

- 15 luglio LECCE-Fiorentina ore 21.45 (Sky)

- 19 luglio Genoa-LECCE ore 19.30 (Sky)

- 22 luglio LECCE-Brescia ore 21.45 (Sky)



Ancora da decidere

- Bologna-LECCE

- Udinese-LECCE

- LECCE-Parma Ultimo aggiornamento: 19:49

