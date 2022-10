Reed sfiora l'impresa con l'Olimpia Milano, Hall gela Brindisi (83-82). Ma l'Happy Casa c'è Risultati

(foto Megapress/Ciamillo) - E' il bello della pallacanestro, anche se Brindisi e gli amanti della New Basket imprecano e sono ancora increduli. Ma nel basket finali di questo tipo sono sempre possibili, fanno parte di questo gioco. Ed esaltano chi vince, a volte indirizzano pure una stagione, mentre lasciano attoniti, storditi quelli che finali di questo genere li subiscono. A Milano l'Happy Casa, dopo aver ricucito un strappo di undici punti, ha avuto la palla della vittoria con Reed sull'80-80. Penetrazione di Reed, tiro e canestro: 80-82 Brindisi con 2 secondi e 1 decimo da giocare. Popolo biancazzurro, presente in gran numero al Forum, in visibilio. Ma l'Olimpia - che un epilogo del genere (con 1.2 da giocare) lo aveva vissuto due stagioni fa in gara-1 dei playoff di Eurolega contro il Bayern Monaco di Trinchieri, rimette dopo il timeout. Quella volta contro i tedeschi ci fu un'azione da manuale disegnata da Ettore Messina e riuscita, stavolta i movimenti per liberare il tiratore sono più o meno simili, solo che Brindisi chiude tutto. La rimessa la fa Devon Hall con qualche difficoltà, si libera Voigtmann che riceve e riconsegna a Hall il quale tira forse da otto metri, forse da nove, e segna. Vince Milano, la corazzata che doveva scrollarsi di dosso la prima sconfitta in Eurolega. A Brindisi vanno gli applausi per una prestazione maiuscola. Che non porta punti in classifica, d'accordo. Ma che, smaltita la delusione, può rappresentare la base per un percorso di crescita che, considerate le potenzialità del roster, può portare lontano.

MILANO-BRINDISI 83-82

(27-21, 46-37, 69-66, 83-82)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Davies 9 (3/5, 7 r.), Pangos 21 (4/7, 3/6, 2 r.), Tonut 2 (1/4, 0/2, 3 r.), Melli 2 (1/2, 0/2, 2 r.), Thomas 17 (6/8, 1/4, 4 r.), Ricci 1 (0/2 da 3, 5 r.), Biligha 6 (3/5, 6 r.), Hall 11 (2/3, 2/4, 1 r.), Shields 7 (2/5, 1/4, 4 r.), Alviti, Voigtmann 7 (2/2, 0/2, 1 r.), Miccoli ne. All.: Messina.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 9 (0/1, 3/4, 5 r.), Burnell 17 (2/6, 3/4, 7 r,), Reed 16 (6/10, 0/1, 5 r.), Bowman 17 (1/6, 3/5, 3 r.), Mascolo 5 (2/6, 2 r.), Mezzanotte 4 (0/1, 1/2, 1 r.), Riismaa, Bayehe 2 (1/3, 3 r.), Perkins 12 (4/8, 0/2, 5 r.), De Donno ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Paternico’ – Grigioni – Pepponi.

NOTE - Tiri liberi: Milano 14/19, Brindisi 20/24. Perc. tiro: Milano 31/67 (7/26 da tre, ro 13, rd 25), Brindisi 26/59 (10/18 da tre, ro 9, rd 23).

Serie A - 3a giornata

Tortona-Pesaro 81-73

Trieste-Venezia 78-95

Verona-Virtus Bologna 60-85

Milano-Brindisi 83-82

Varese-Trento

Treviso-Sassari

Brescia-Scafati

Napoli-Reggio Emilia

Cassifica: Virtus Bologna, Milano, Tortona 6; Pesaro, Venezia 4; Brescia, Varese, Sassari, Verona, Reggio Emilia, Trento, Brindisi 2; Napoli, Scafati, Trieste, Treviso 0.