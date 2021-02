Atleti positivi al Covid19: rinviata la gara di A2 Prisma Taranto-Tipiesse Bergamo

TARANTO Rinviata a data da destinarsi la sfida del campionato di serie A2 di Volley tra Prisma Taranto e Bergamo. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa dall'ufficio stampa del sodalizio tarantino: "La Prisma Taranto Volley, come da comunicazione ricevuta dalla Lega Pallavolo Serie A - si legga nella nota -, informa che la sfida contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo - in programma domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.00 al PalaMazzola di Taranto e valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca - è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di atleti della squadra di casa".

Ultimo aggiornamento: 15:20

