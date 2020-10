Pilato non si ferma più: record della tarantina nei 100 rana in corta

Non finisce più di stupire Benedetta Pilato. A Budapest la giovanissima nuotatrice tarantina è riuscita nell'impresa di abbassare il record italiano dei 100 rana in vasca corta portandolo sull' 1'03"67 (passaggio ai 50 in 30"12). Benny Pilato ha migliorato il precedente di Martina Carraro che aveva nuotato in 1'04"11 il 24 novembre 2019 a Londra. La 15enne allenata da Vito D’Onghia, tesserata per il CC Aniene, aveva un primato personale di 1'05"40 che risaliva al 9 novembre 2019, registrato al trofeo Nico Sapio di Genova.

