Nikolov: "Sono venuto al Lecce per aiutarlo a riconquistare la serie A. Sono pronto per giocare, aspetto solo la chiamata del mister"

LECCE E' già a disposizione del tecnico Corini e non nasconde il desiderio di debuttare con la maglia del Lecce già domenica pomeriggio in occaasione del big-match contro l'Empoli. "Io sto bene e sono disponibile, le scelte però pe fa l'allenatore. Io aspetto solo la sua chiamata", ha detto Boban Nikolov, il nuovo centrocampista del Lecce arrivato in settimana per dare maggiore solidità al reparto nevralgico della squadra giallorossa. "Il mio obiettivo è aiutare il Lecce a riconquistare la serie A - ha detto il nazionale macedone -. Ho preferito venire qui anziché andare al Brescia per il progetto ambizioso del club e anche per quanto di buono mi è stato detto dai miei amici Pandev e Zuta. Mi hanno parlato della storia di questa società e anche della città. Sono convinto di aver fatto la scelta migliore per il mio futuro perché vorrei tanto fermarmi a Lecce per molti anni".

