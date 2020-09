Ora è ufficiale: il Nardò ripescato in serie D. In arrivo i rinforzi per mister Danucci

Ora c'è anche l'ufficialità. Con il Comunicato Ufficiale n. 80 del giorno 1 settembre 2020, la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la notizia trapelata ieri circa il risescaggio del Nardò in serie D. Come si ricorderà, la società granata era stata retrocessa d'ufficio per la posizione occupata in classifica al momento dello stop per l'emergenza coronavirus e nonostante restassero da giocare ancora tante partite. Ora giustizia è fatta e i tifosi granata possono tirare un sospiro di sollievo. La società del presidente Salvatore Donadei è già al lavoro per rinforzare l'organico attualmente a disposizione del tecnico Danucci.

Ecco il testo integrale del comunicato della Lnd. "Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega del 6 Agosto 2020, - sulla base di quanto deliberato e riportato su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 59 del 6 Agosto 2020 e su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 74 del 28 Agosto 2020; - tenuto conto dei provvedimenti assunti dal Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 74/A e n. 75/A del 31 Agosto 2020, in ordine alla concessione alle Società A.S. GIANA ERMINIO s.r.l., F.C. RAVENNA 1913 s.p.a. e F.C. LEGNAGO SALUS s.r.l. della Licenza Nazionale 2020/2021 ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 e alla relativa integrazione con le medesime Società dell’organico di detto Campionato; - tenuto conto che le determinazioni di cui innanzi hanno ridefinito nella misura di 161 unità il numero complessivo delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, determinando la sussistenza di ulteriori tre posti vacanti nell’organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021; - attese le disposizioni e le specifiche procedure contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 325 del 19 Giugno 2020 e n. 1 del 1° Luglio 2020, i quali disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021; - viste le graduatorie pubblicate dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 7 del 6 Agosto 2020; DISPONE l’ammissione, quali ripescate al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, a completamento dell’organico, delle seguenti Società: 1) U.S. CORTICELLA SSD s.r.l.; 2) A.C. NARDO’ s.r.l.; 3) F.C. FRANCAVILLA".

