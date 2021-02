Maggio: "Sono pronto per questa nuova avventura. Un abbraccio a tutti i tifosi e Forza Lecce"

LECCE Si è sottoposto alle visite mediche l'ultimo acquisto del Lecce nella sessione invernale di calciomercato. Christian Maggio oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni e sarà quindi disponibile per l'anticipo di venerdì contro l'Ascoli. Maggio ha rilasciato una breve dichiarazione in un video diffuso dall'ufficio stampa del club giallorosso: "Sono pronto per questa nuova avventura - ha detto l'ex difensore di Napoli e Benevento -. Un abbraccio a tutti i tifosi e Forza Lecce".

