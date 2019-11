Ha scelto Instagram per far arrivare al popolo giallorosso il suo messaggio dopo i torti subiti dal Lecce contro la Lazio. Gianluca Lapadula ha tuonato: "Trasformiamo questa rabbia in cattiveria agonistica", ha detto l'attaccante cui l'arbitro Manganiello di Pinerolo ha annullato un gol sulla base di una regola non scritta. O meglio, di una regola che non è riportata sul regolamento del gioco del calcio.





