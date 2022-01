Brindisi, Gentile all'Happy Casa dopo la rottura con Varese: oggi l'annuncio

Alessandro Gentile giocherà nell'Happy Casa: l'accordo è stato raggiunto nelle scorse ore e già oggi l'ormai ex Varese potrebbe atterrare a Brindisi. L'annuncio è atteso nelle prossime ore e la società biancazzurra ha convocato una conferenza stampa per questa mattina: non è esclusa la presenza dello stesso giocatore ex Nazionale. Nella giornata di ieri Gentile ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l’Openjobmetis Varese trovando l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Già domenica a Sassari? La sfida contro il fratello Stefano

Ma torniamo a Gentile. In vista della partita in programma domenica prossima in casa del Banco di Sardegna Sassari (ore 20,45) coach Vitucci potrebbe già avere a disposizione l’atleta casertano. Una gara intrigante anche per un altro motivo: nel Sassari gioca infatti il fratello Stefano e i due - figli di Nando Gentile, pilastro di Caserta e in maglia azzurra tra fine anni '80 e inizio anni '90 - potrebbero ritrovarsi di fronte già da subito in una sfida entusiasmante. Tra l'altro, nelle scorse ore l'ex Olimpia ha espresso il suo punto di vista su Varese, con un post su Instagram, con parole che sono delle vere e proprie saette all’indirizzo del club lombardo: "Mi hanno promesso un progetto mai iniziato, troppo facile usarmi come capro espiatorio”. Un attacco durissimo che, di certo, non svelenisce il clima.

Visconti non parte più: verso la conferma nell'Happy Casa

Ma le novità per il basket Brindisi non finiscono qui. Nelle ultime ore sembra essere tramontata anche l’ipotesi di una partenza di Riccardo Visconti: si era parlato della possibilità, per la guardia dell'Happy Casa, di un percorso inverso rispetto a quello di Gentile nell’ambito di uno scambio con Varese. Poi, l'inversione di rotta: Visconti, molto probabilmente, resterà con coach Vitucci. Una notizia che già oggi dovrebbe trovare conferma definitiva.

Ufficiale l'ingaggio dell’ala-pivot De Zeeuw

Intanto, la Happy Casa ha ufficializzato l’accordo (fino al termine della stagione) con Maxime De Zeeuw. Il giocatore di nazionalità belga, classe 1987, è un lungo duttile e fisico, in virtù dei suoi 205 cm di altezza e 108 kg di peso. Di fatto un’ala-centro versatile, anche pericolosa dal perimetro. Il club pugliese rinforza così il reparto lunghi dopo la rescissione consensuale dell’accordo con Myles Carter (accasatosi nel campionato cipriota). Il 34enne lungo, già visto in Italia nella stagione 2014/2015 a Roma (7,4 punti e 4,1 rimbalzi), attualmente inattivo e in attesa di chiamata, raggiungerà Brindisi la prossima settimana per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo.