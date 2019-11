D'Amico scatenata, la Salento Women Soccer sbanca Napoli. La bomber: ora battiamo il Catanzaro

LECCE - Capitan D'Amico trascina la Salento Women Soccer al successo nella delicata trasferta sul campo del Dream Team Napoli. L'attaccante leccese ha realizzato una tripletta nel 4-2 con cui le giallorosse si sono imposte contro le colleghe partenopee. A completare l'opera ci ha pensato Sharon Cazzato, al terzo gol di fila dopo la doppietta rifilata all'Aprilia. "Ci tenevamo a vincere questa partita per risalire la china in classifica e soprattutto per dare continuità al successo conquistato contro il Racing Aprilia nel turno precedente - ha detto D'Amico -. Sul piano del gioco non abbiamo brillato, anzi la prestazione è stata ben al di sotto delle nostre possibilità, però la vittoria è meritata. I due gol subiti sono arrivati entrambi su calcio di rigore".

Domenica le giallorosse allenate da Vera Indino giocheranno al comunale di Collepasso contro il Catanzaro (fischio d'inizio alle ore 14.30). Capitan D'Amico suona la carica: "Proveremo a centrare la terza vittoria consecutiva anche se avremo di fronte una squadra determinata e decisa a portare a casa un risultato positivo. Come sempre, rispettiamo le nostre avversarie ma non temiamo nessuno. Approfitto dell'occasione per invitare gli sportivi a venire a vedere la nostra partita". Ultimo aggiornamento: 11:44





