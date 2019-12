Coppa Italia, oggi Spal-Lecce in diretta su Raisport alle ore 18

Chi non ha avuto modo di recarsi a Ferrara per assistere dal vivo al confronto tra Spal e Lecce, in programma oggi alle ore 18 e valido per l'accesso agli Ottavi di finale di Coppa Italia, ha la possibilità di seguire la partita in diretta tv. La gara tra emiliani e salentini sarà trasmessa a partire dalle ore 17.55 da Raisport, canale 57 del digitale terrestre.

In studio con Franco Lauro, il giornalista Gianni Bezzi e l'ex calciatore Guglielmo Stendardo (ha vestito pure la maglia del Lecce). La telecronaca è affidata alla voce di Giacomo Capuano, bordocampo e interviste a cura di Angelo Oliveto.





