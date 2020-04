E' figlia di un ex calciatore del Lecce l'influencer morta a Monopoli

Era figlia di un ex calciatore del Lecce la giovane influencer morta venerdì pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. Si chiamava Alessia Ferrante, 37 anni, ed era la figlia di Renzo, 61 anni, centrocampista del Lecce per due stagioni consecutive, dal 1981 al 1983 con 40 presenze e 3 reti nel campionato di serie B, ed attualmente nel settore giovanile del Bisceglie Calcio.



Alessia Ferrante sarebbe andata in arresto cardiaco ma saranno come al solito le indagini degli inquirenti a chiarire ogni aspetto di questa triste vicenda accaduta nel giorno di venerdì Santo. Il pm di turno, Gaetano De Bari, ha disposto il sequestro della struttura. Nel frattempo tutta la comunità di Bisceglie si è stretta attorno al dolore della famiglia Ferrante.







