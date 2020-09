Adjapong: "Finalmente sono qua, Forza Lecce". Il laterale difensivo già a disposizione di Corini

LECCE E' arrivato stamattina e nel pomeriggio sarà già a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Per Claud Adjapong, 22 anni, italiano nato a Modena da genitori ghanesi, è la prima esperienza in serie B. Stamattina il nuovo laterale destro difensivo del Lecce, prelevato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. "Finalmente sono qua - ha detto stringendo tra le mani la sciarpa del club giallorosso prima di pronunciare "Forza Lecce".

Adjapong fa parte della nazionale Under 21 allenata dal Ct Nicolato, vanta 32 presenze e 2 reti in serie A con la maglia del Sassuolo e altre 5, nella passata stagione, con l'Hellas Verona.

