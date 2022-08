È ricco il parterre di grandi nomi che oggi a Lecce saliranno sul palco assieme ad Alborosie, cantautore e beatmaker italiano, star internazionale della scena reggae. Un mega music party che alle 22 animerà il Pala Live di Piazza Palio con una travolgente onda musicale (biglietti 10 euro + d.p. sulla piattaforma TicketOne). Da Clementino a Nina Zilli, dagli Apres La Classe a Danti, da DaniFaiv a Kawabonga, da Heavy Hammer a DjWar: questi sono solo alcuni degli artisti che affiancheranno il cantautore siciliano, ribattezzatosi cittadino onorario del Salento, ma sono attesi a “sorpresa” altri ospiti altrettanto prestigiosi. La presentazione della serata è affidata ad Aurora Ramazzotti, la conduttrice ed influencer che da qualche giorno è in vacanza a Gallipoli.

Una dichiarazione d'amore per il Salento

L’evento, che a tutti gli effetti è il più grande “super featuring” del Sud Italia, è stato organizzato da “Get Up Music” di Gianni Pizzuto, in partnerships con “BPM Concerti” e “Best Production”. «Amiamo Lecce ed il Salento - hanno detto sottolineato a turno nella conferenza di presentazione Alborosie, Nina Zilli, Danti ed Aurora Ramazzotti - dateci le chiavi di questa terra fantastica intrisa di storia, arte, cultura, accoglienza ed anche e soprattutto musica».

Classe 1977, all’anagrafe Alberto D’Ascola, trapiantato in Giamaica da oltre due decenni, Alborosie ha lasciato tutto per andare alle radici della musica e della cultura reggae, diventandone alfiere in Italia e nel mondo. Tra gli ospiti più “reggae” che stasera animeranno il Pala Live c’è sicuramente Nina Zilli, autrice di “50mila”, la bellissima canzone che la lanciò undici anni fa entrando anche nella colonna sonora del film “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek. È lei infatti la voce italiana per antonomasia del soul, jazz e del rhythm & blues. L’artista piacentina è nota pure per i suoi fantastici look, in cui fa rivivere le sue icone musicali: da Nina Simone a Etta James, da Madonna a David Bowie.

Anche i salentini Après La Classe

Altra presenza di rilievo è quella della storica band patchanka salentina Après La Classe, che ha appena pubblicato il sesto disco ufficiale, “Santa Marilena”. Si tratta di un progetto vario in cui diversi generi musicali, dal Rap alla Dub, si mescolano per ottenere un mix originale e autentico che definisce la continua ricerca artistica e stilistica della band durante i loro ventisei anni di carriera.