Lucio e la Puglia, per sempre casa

Qui dove il mare luccica e tira forte lo scirocco, lui ci è rimasto appiccicato addosso, come la sabbia, come il vento di un ritornello: com’è profondo il mare, com’è profondo il mare...

Lucio Dalla non se n’è andato davvero dieci anni fa, il 1 marzo 2012 in una fredda Montreux. Non qui. Si è avvertito già dopo le prime ore dopo la notizia della sua scomparsa, con lo sgomento in gola, si è capito che non se ne poteva andare così. Saremmo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati