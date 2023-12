Vanessa Ballan uccisa in casa a Treviso con 7 coltellate: era incinta. Fermato Bujar Fandaj, il sospettato che era stato già denunciato per stalking

Era felice Vanessa Ballan. La seconda gravidanza le aveva restituito il sorriso dopo un periodo di crisi con il compagno, Nicola Scapinello. Si erano scelti undici anni fa, e l’arrivo di un altro bimbo aveva consolidato il loro amore. In cantiere nuovi sogni, nuove avventure, nuovi progetti. Tutto, però, è stato spazzato via in una manciata di minuti, ieri mattina, in una bifamiliare al civico 1/C di via Fornasette a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. A infliggere sette profonde coltellate al torace della 26enne è stato, secondo la Procura, il suo ex amante, Bujar Fandaj, 41enne kosovaro residente ad Altivole, corriere di professione, fermato ieri sera dai carabinieri tra Castello di Godego e San Vito di Altivole dopo quasi dodici ore di fuga. Non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Voleva che Vanessa tornasse con lui. L’aveva anche ricattata per arrivare al suo scopo. E addirittura minacciata di morte. La denuncia per stalking che Vanessa aveva sporto contro di lui il 26 ottobre scorso sembrava averlo definitivamente fermato. Invece in un mese e mezzo di silenzio, salvo un paio di visite all’Eurospin di via Raspa, dove lavorava la vittima e di cui era un cliente abituale, Fandaj ha covato il rancore per quel rifiuto e pianificato la vendetta.