Superbonus 90%, nuova misura del governo: dentro anche le villette (ma i paletti saranno rigidi). Cosa cambia

Superbonus si cambia. L’esecutivo approverà la Nadef con i contenuti della prossima manovra. Il beneficio fiscale non sarà più del 110 per cento. Scenderà fino al 90 per cento massimo. Ma, e questa è un’altra novità, rientreranno in gioco anche le villette. Per le case unifamiliari, tuttavia, saranno inseriti dei paletti molto rigidi per ottenere l’agevolazione. L’intenzione è di renderla una misura in qualche modo “sociale”. Potranno ottenere lo sconto massimo soltanto coloro che risiedono, ed è la prima casa, in una villetta ma hanno un reddito massimo di 15mila euro. Una soglia che però, salirà in base al numero di componenti la famiglia. Più figli a carico si hanno, insomma, più alto sarà il reddito che dà accesso all’incentivo. Una sorta di “quoziente familiare”.