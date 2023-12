Superbonus 110, in arrivo il “salva lavori”: Sal straordinario per le spese sostenute (e stop del 31 dicembre)

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, del Superbonus pensa tutto il male possibile. E ieri, parlando ad Atreju, lo ha ribadito. Il 110 per cento, ha detto, «è come una centrale nucleare» che «continua ad emanare radioattività».

A fine anno il conto delle detrazioni per lo Stato salirà fino all’iperbolica cifra di 100 miliardi di euro. Eppure, nonostante questo, per la prima volta Giorgetti ha cautamente ammesso che una soluzione per i 30 mila condomini che stanno cercando di chiudere i lavori e che corrono il rischio di perdere l’agevolazione, andrà trovata.