Simone Annicchiarico: «Mio papà Walter Chiari usava la cocaina come viagra. Era un timido, la droga lo sbloccava. Piaceva molto alle donne»

«Walter Chiari l’avresti voluto come amico, padre, fratello». Quando ne parla al Corriere della Sera suo figlio Simone Annicchiarico, musicista e conduttore, sembra commuoversi ancora. Padre e figlio uniti. Ma anche molto simili: «Due nomadi. Non mi ha dato regole se non nell’alimentazione sana e nel mettere la maglietta se ero sudato. Era un eterno Peter Pan, semplice e complicato, mi ha insegnato a essere libero...».

Simone Annicchiarico in tv con "Fronte del palco": «I talent show mistificano la musica»