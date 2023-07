Sciopero aerei, caos fino alle 18 a rischio decine di voli. Ecco l'elenco di quelli cancellati e quelli garantiti

Sarà un sabato campale per i viaggiatori. Gli scioperi annunciati per domani rischiano di far saltare a livello nazionale un migliaio di voli. E in Puglia quelli già cancellati sono 22, di cui 14 da Bari e 8 da Brindisi, contando sia quelli in arrivo che quelli in partenza. I disagi si faranno sentire per migliaia di viaggiatori anche in Puglia, quindi. Il personale di terra degli aeroporti incrocerà le braccia per otto ore, dalle 10 alle 18. A rischio voli sia nazionali che internazionali. Anche perché allo sciopero del personale di bordo si aggiungono le agitazioni dei politi di Malta Air - che opera diversi voli, anche da Brindisi e Bari, per conto di Ryanair - dalle 12 alle 16 e quello degli assistenti di volo di Vueling, dalle 10 alle 18.

Ita intanto spiega di aver «attivato un piano straordinario» per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e «il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata».

