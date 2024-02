Pensioni, Quota 103: requisiti 2024, importi, decorrenza e incentivo al posticipo. Le istruzioni operative Inps

Pensioni. Anticipata flessibile, o Quota 103. Il diritto all'uscita dal lavoro nel 2024 è riconosciuto con un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. È determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia).

Ma da quando si matura il diritto alla decorrenza del trattamento? Come funziona il cumulo dei periodi assicurativi? Come si calcola e quanto ammonta il trattamento? Cos'è l'incentivo al posticipo del pensionamento? Su questi e altri interrogativi dà risposta l'Inps con la circolare esplicativa numero 39 del 27-02-2024. Condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce istruzioni in merito all’applicazione della disposizione.

