Oroscopo Paolo Fox 2024 a "I Fatti Vostri": le previsioni segno per segno

L'Oroscopo 2024 in amore, lavoro e fortuna di Paolo Fox, il noto astrologo, che ospite a I Fatti Vostri, ha svelato le sue previsioni e i suoi grafici per il prossimo anno. Come sempre, ci saranno alcuni segni più fortunati di altri. Tutto dipende dagli spostamenti dei pianeti, in particolare da Saturno e Giove. Con Plutone che dopo anni cambia segno. Ecco l'oroscopo 2024 segno per segno.