Caldo africano, nuova ondata a settembre: temperature fino a 40 gradi. L'esperto: «Torna l'estate»

Nuova ondata di caldo africano a settembre. Da un eccesso all'altro. «Ritorna l'estate», conferma il climatologo Luca Mercalli. Che spiega: «Un'anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici». Ovvero? Si passa da un evento estremo all'altro. Fenomeno che, quest'anno, è accaduto già due volte. «Come nel caso del repentino passaggio dalla siccità del Po' all'alluvione in Romagna - sottolinea Mercalli -, per poi arrivare al caldo record di luglio e finire al freddo anomalo degli ultimi giorni di agosto (con la neve a Sestriere)». Ma come evolverà il meteo a settembre? Risponde l'esperto.