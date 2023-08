Nikola Krstovic, meglio di così sarebbe stato impossibile persino da immaginare. In gol in Serie A dopo neppure tre minuti di gioco. Il bomber si prende la copertina di un Lecce dai due volti, a Firenze. Sua la rete che vale un punto pesantissimo in casa della Fiorentina. Ma chi è Krstovic?

Alcune curiosità nelle schede di seguito.