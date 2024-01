Kate Middleton operata all'addome: «Sta bene». Giallo sull'intervento, le ipotesi: non si tratta di tumore ma le sue condizioni fanno preoccupare

Kate Middleton, 42 anni, «sta bene». E' quanto hanno detto fonti del palazzo reale al Times. La principessa del Galles è ricoverata in ospedale dopo essere stata sottoposta con successo ad un intervento chirurgico addominale alla London Clinic e ora le sue condizioni sono buone. E' stata ricoverata martedì per un intervento pianificato e rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni prima di tornare a casa per continuare la sua guarigione. Ma quale intervento ha subito?