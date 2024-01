Ex Ilva, in piazza Michele Riondino, associazioni e cittadini: «Chiusura e riconversione»/Cdm: ​ok al decreto che rafforza continuità produttiva

"Il dibattito sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto si è spostato esclusivamente sulla volontà di salvare la produzione, dimenticando le necessità di tutela del territorio e della salute di chi ci vive e di tutti i lavoratori che lavorano su impianti ancora oggi sotto sequestro dalla magistratura".

Così i portavoce di associazioni, comitati, gruppi e rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici che si sono riuniti in piazza Immacolata, a Taranto, per discutere nel corso di un'assemblea pubblica della vicenda ex Ilva e chiedere "verità e giustizia per Taranto". Un incontro aperto alla cittadinanza a cui ha partecipato anche l'attore e regista tarantino Michele Riondino, autore del film Palazzina Laf sul caso dei 79 lavoratori che furono confinati in una sorta di reparto-lager, ai tempi dei Riva, perché non si piegavano alle logiche aziendali.